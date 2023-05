In der Gemeinde war Frühjahrsputz angesagt. Unter dem Motto „Ramadama“ hatte Bürgermeister Ludwig Wahl Vereine und Mitbürger zum Müllsammeln gebeten.

Erstmalig gab es die Aktion im April 2019 aufgrund einer damaligen Karnevalswette beim Rathaussturm vom 11.11.2018. Wahl erinnert sich: „Ich hatte unserem KCR angeboten, sollte ich die Wette gewinnen, müsse der KCR in unserem Dorf, den Müll, der oftmals gedankenlos weggeworfen wird, aufsammeln“. Jetzt, vier Jahre später, bedankte sich Wahl bei allen, die bei der aktuellen Aktion mitgeholfen haben.

Große Solidargemeinschaft

Wahl: „Es war ein großartiges Erlebnis zu sehen, wie groß die Solidargemeinschaft in Röttenbach ist und vor allem wie viele Kinder und Jugendliche mitgeholfen haben. Mit dieser großen Unterstützung konnte wirklich viel Unrat und Müll gesammelt werden“. Besonders aufgefallen sind dem Bürgermeister die Verschmutzungen im Bereich der Einkaufsmärkte und die vielen Zigarettenstummel, die auf den Straßen und in den Grünstreifen herumliegen. Aber das Gemeindeoberhaupt ist guter Dinge:„Ich denke, wenn wir alle darauf achten und den Müll in die aufgestellten Mülleimer werfen, haben wir schon einiges erreicht.“ Hierfür bat er alle Röttenbacherinnen und Röttenbacher um Unterstützung. red