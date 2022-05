Der Krieg in der Ukraine beherrscht zurzeit gesellschaftlichen Debatten. Im Sommersemester widmet sich eine Ringvorlesung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) diesem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven.

Immer donnerstags um 18 Uhr finden die Veranstaltungen im Großen Hörsaal in der Bismarckstraße 1 a in Erlangen statt. Organisiert wird die Vorlesungsreihe von Jürgen Kähler, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Entwicklungsökonomik, und Kay Kirchmann, Lehrstuhl für Medienwissenschaft.

Die Themen

12. Mai: Völkerrechtliche Herausforderungen des Kriegs gegen die Ukraine (Markus Krajewski, Lehrstuhl für Völkerrecht, Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg, FAU)

19. Mai: Die Polarisierung der Welt als Refiguration von Räumen (Silke Steets, Lehrstuhl für soziologische Theorie, FAU), Das Raumsyndrom in der Politik Russlands – eine geographische Betrachtung alter und neuer Konfliktlagen (Stefan Applis, Lehrstuhl für Praktische Philosophie, FAU)

2. Juni: Legitimations-Manöver: Historie, Propaganda, Menschenrechtsverbrechen (Helmut Altrichter, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt der Geschichte Osteuropas, und Heiner Bielefeldt , Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik, FAU)

9. Juni: Flüchtlinge: Schaffen wir das ein zweites Mal? (Petra Bendel, Institut für Politische Wissenschaft/Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration, FAU), Flucht, Stress und Gesundheit (Nicolas Rohleder, Lehrstuhl für Gesundheitspsychologie, FAU)

23. Juni: Ukraine im Krieg, doch Landwirtschaft braucht Frieden (Gibfried Schenk, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt der Geschichte Osteuropas, FAU)

30. Juni: China als möglicher Friedensstifter? (Marc Matten, Professur für Zeitgeschichte Chinas, FAU), Wirkungen und Nebenwirkungen von Sanktionen gegen Russland (Elisabeth Meyer, Institut für Wirtschaftswissenschaft, FAU)

7. Juli: Die Politik der Räume: Perspektiven auf Macht, (Un-)Sichtbarkeit und Sicherheit als Privileg (Simone Derix, Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte, FAU), Krieg der (Nicht-)Bilder: Zur Rolle der Medien im aktuellen Kriegsgeschehen (Kay Kirchmann, Lehrstuhl für Medienwissenschaft, FAU)

14. Juli: International Law as a Tool for Ensuring Justice and Accountability for the People of Ukraine (Oxana Zolotaryova, Director-General of the Department of International Law, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine), Sanctions as the most efficient foreign policy tool (Olekseii Makeiev, Special Envoy on Sanctions, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine)

21. Juli: Ukraine während des Krieges: Die Perspektive des Historikers (Jurij Shapoval, Institute of Ethnic and Political Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiew), Ukraine während des Krieges: Die Perspektive der Migrationsforschung (Olena Malynovska, Institute for Strategic Studies, Kiew)

28. Juli: Schlüsselereignisse der ukrainischen Geschichte im 20. Jahrhundert (Sergei Kokin, National Academy of Science of Ukraine), Higher Education in Ukraine: Internationalisation Value Added During the War (Svitlana Shytikova, National Erasmus Office)

Weitere Informationen: Elzbieta Kocur, Telefon 09131/85-65174, E-Mail elzbieta.kocur@fau.de. red