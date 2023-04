HerzoBridge ist es erstmalig in der über 15 jährigen Vereinsgeschichte gelungen, in die Regionalliga Nordbayern aufzusteigen. Das Ligateam um Sportwartin Rosi Bär hat laut einer Pressemitteilung in einem großartigen Kampf mit sportlichem Ehrgeiz und Können, mentaler Stärke und empathischem Miteinander alle fünf Vergleichsturniere gewonnen.

Diese extreme Leistung ist dem Team gelungen mit Uschi Jacobs, Thomas Reiser, Maria Heck, Helga Ziegler, Barbara Kurzweil und Sabine Gadek.

In den letzten Vergleichskampf ging das HerzoBridge-Team bereits als klarer Favorit − und wurde belohnt.

Nach der riesigen Freude aller und der großen Feierlaune beim montäglichen Turnierabend in der Spielstätte im Soli-Heim in Herzogenaurach gelte es jetzt, „mit Demut und Training“ Vorbereitungen für die nächsten Kämpfe im kommenden Jahr zu treffen.

Dazu findet am Samstag, 17. Juni, der Bridgeseminartag mit Steffan Back, einem Seminarleiter des DBV, statt.

Die erfolgreichen Absolventen des Starterkurses 2022 bereiten sich aktuell durch weiterführendes Training − montags im Bridgeclub − auf die Teilnahme der wöchentlichen Bridgeturniere vor.

Sie werden im Tandemprinzip 1:1 von erfahrenen Bridgepartnern unterstützt. red