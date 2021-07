Gemeinsam mit befreundeten Verbänden und Bürgerinitiativen ruft der Bund Naturschutz zur Kundgebung „Rettet den Reichswald“ am Sonntag, 18. Juli, ab 11 Uhr am Schmausenbuck in Nürnberg auf. Treffpunkt zur Sternradtour zur Kundgebung ist um 9 Uhr am Obi-Kreisel in Erlangen . „Lass’ uns ein Zeichen setzen gegen Rodungen für Sandabbau, Gewerbegebiete, Straßenbau, ICE-Werk, Juraleitung und PWC-Anlage im Reichswald!“, spricht der Aufruf alle Waldfreunde und Klimaschützer an. Radsternfahrten aus Erlangen , Lauf, Pfeifferhütte, Schwarzenbruck, Röthenbach/St. Wolfgang, Feucht und Nürnberg-Altenfurt werden durch den Reichswald zum Nürnberger Schmausenbuck führen. Auch eine geführte Wanderung aus Buchenbühl wird zur Kundgebung kommen. Zeiten und Treffpunkte gibt es auf www.bund-naturschutz.de/termine/kundgebung-rettet-den-reichswald. red