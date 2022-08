Mitgliederrekord, neue Flutlichtanlage, sportlicher Rück- und Ausblick: Bei der ASV-Mitgliederversammlung wurden die teilnehmenden Mitglieder über aktuelle Projekte sowie über die Entwicklungen innerhalb der einzelnen Abteilungen informiert. Die Vorstandschaft um Sascha Kreutzer zeigte sich zufrieden mit dem vergangenem Geschäftsjahr.

„Wir haben es geschafft, in den vergangenen vier Jahren unsere Mitgliederzahl zu verdreifachen“, berichtete der Erste Vorsitzende Sascha Kreutzer. Der Verein zählt derzeit 614 Mitglieder aus allen Abteilungen, Tendenz steigend.

Drei Säulen des Erfolgs

Als im vergangenem Jahr der neue Vorstand gewählt wurde, hatte man sich drei so genannte Säulen des Erfolges auf die Fahne geschrieben. Digitalisierung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Aufwertung des Vereinsgeländes. Die Vorstandschaft gab zu den jeweiligen Säulen des Erfolges einen Überblick. So wurde etwa im Bereich Digitalisierung Abläufe und Verwaltungsbereiche digitalisiert.

Im April fand der Tag des Sports statt, an dem der ASV Herzogenaurach sich einer breiten Öffentlichkeit vor Ort präsentierte. Auch durch verschiedene Sport Camps rückt der Verein immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit, sagte der Vorsitzende.

In den vergangenen Monaten hat sich auch auf dem ASV-Gelände viel getan: So gab es beispielsweise energetische Sanierungen im Vereinsheim, die Bewässerungsanlage wurde erneuert, in den Duschen wurde eine neue Entlüftung eingebaut und man hat die Geschäftsstelle renoviert. „Im September steht nun die Erneuerung der Fluchtlichtanlage mit Umrüstung auf LED an“, berichtete Zweiter Vorsitzender Rainer Gelzleichter.

Hervorgehoben wurde auch das große ehrenamtliche Engagement vieler Eltern und Helfer, ohne die eine Vereinsleben gar nicht möglich wäre. Ein besonderer Dank ging an die Kerwas-Burschen.

Den Kassenbericht gab Wolfgang Schroff. Durch die gestiegene Mitgliederzahl sind die Einnahmen über die Beiträge gestiegen. So kann in die Infrastruktur des Vereins für den Trainings- und Wettkampfbetrieb investiert werden. red