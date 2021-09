Drei junge Menschen haben am 1. September ihre Ausbildung bei der Kindler Gebäudereinigung in Herzogenaurach begonnen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt fünf Azubis in den Berufsbildern der Gebäudereiniger und der Kaufleute für Büromanagement. Geschäftsführer Christian Kindler begrüßte laut Pressemitteilung die Neulinge bei einem Betriebsrundgang und machte deutlich, worauf es ihm ankommt: „Leistung, Zuverlässigkeit, die richtige Einstellung sowie ein angemessenes Verhalten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten .“

Die drei neuen auszubildenden Kaufleute für Büromanagement (Maike Meister, Celina Wanner, Alica Frenzel) durchlaufen alle Verwaltungsabteilungen wie Zentrale, Vertrieb, Buchhaltung und Faktura.

Der auszubildende Gebäudereiniger (Mattis Reinhold) ist bereits im zweiten Ausbildungsjahr. Die duale Ausbildung zum Gebäudereiniger dauert drei Jahre. Dabei lernt man, wie welche Flächen mit welchen Mitteln gepflegt werden, wie Reinigungsmittel chemisch zusammengesetzt sind und aus welchem Material ein Lappen sein muss, um Fenster streifenfrei zu reinigen. Im theoretischen Teil der Lehre wird den Azubis beigebracht, wie Reinigungspläne und Gebäudeskizzen erstellt werden, so dass die Gesamtreinigung möglichst schnell vonstatten geht. red