In der Zeit von Freitag bis Sonntag wurde im Bereich der Schulstraße in Röttenbach der rechte Vorderreifen eines Autos beschädigt, das auf einer Wiese geparkt war. Der Unbekannte schnitt zwei große Löcher in die Reifen des Smart. Die Polizei Höchstadt hat Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Täter aufgenommen. Zeugen , die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol