Der Ortsverband Baiersdorf von Bündnis 90/Die Grünen lädt herzlich ein zum Themenabend E-Mobilität am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr im Untergeschoss der Jahnhalle.

Die Mobilität ist für rund 25 Prozent der Treibhausgas-Emissionen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland verantwortlich. Eine Umstellung des persönlichen Mobilitätsverhaltens kann daher ganz wesentlich zur Verringerung der Emissionen und somit dem Erreichen der Klimaschutzziele beitragen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den vergangenen Jahren standen bei der öffentlichen Debatte oft in besonderem Maße die Hindernisse für die Einführung der E-Mobilität im Vordergrund. Durch die mittlerweile umfangreiche Auswahl an Fahrzeugmodellen lösen sich viele der bisher gegen die E-Mobilität angeführte Argumente in Luft auf.

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen neben aktuellen Trends und Entwicklungen die „Wirtschaftlichkeit, Lademöglichkeiten und Reichweite“.

Die Referenten Klaus Novak und Martin Sacherl fahren ausschließlich Elektroautos und stehen für alle Fragen zur Verfügung. red