Der neue Marktplatz hat in letzter Zeit mehrfach unter Beweis gestellt, dass man dort gelungene Feste oder Veranstaltungen auf die Beine stellen kann. Auch in der kalten Jahreszeit lässt es sich dort aushalten. Dies zeigte die Feier zur Wintersonnenwende, zu der die „Unabhängigen Bürger Redwitz “ eingeladen hatten. Einen Anteil trugen sicherlich der gut schmeckende Glühwein sowie das leckere Weihnachtsgebäck bei. Gern angenommen wurden die Plätze um die Wärmetonnen und an der Feuerstelle. Hier entstanden immer wieder neue Unterhaltungen und lockere Gesprächsrunden.

Freude bei den Organisatoren

Dass die Besucher durchweg gute Stimmung zeigten, lag sicherlich auch an der Gewissheit und der Freude darüber, dass ab sofort die Tage wieder länger hell werden, wenn auch erst langsam. „Ich freue mich, dass zu unserer Veranstaltung so viele Gäste gekommen sind“, so Jochen Mantel, der Vorsitzende der „Unabhängigen Bürger Redwitz “. che