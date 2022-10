Am Montagabend hat die Kerwa mit dem Raustanzen in Buch ihren Höhepunkt erreicht. Von Freitag bis Montag war in dem Ort Hochbetrieb angesagt. Während des ganzen Wochenendes wurden die Gäste von der Belegschaft im Gasthaus Süß gut versorgt. Karpfen und Wild, aber auch Schaschlik und Cordon Bleu verließen die Küche. Dazu wurde Bier von der Privatbrauerei Hofmann aus Pahres ausgeschenkt. Für die musikalische Gestaltung sorgten am Freitag Faded Glory und am Samstag Motion Sound.

Zwei Kerwasbäume

Am Samstag war für die Ortsburschen unter der Leitung der Oberortsburschen Sebastian Rödel und Simon Maier das Baumaufstellen angesagt. Zunächst wurde ein 17-Meter-Baum für die Kinder mit Unterstützung der Erwachsenen in die Senkrechte gebracht. Der richtige Kerwasbaum maß 32 Meter. Er wurde in gemeinschaftlicher Anstrengung aufgestellt. Beide Bäume sind in den fränkischen Farben Rot und Weiß geschmückt.

Am Montag sorgte „Honeybee and Kisses“ für die musikalische Umrahmung. Die Band begleitete auch das Raustanzen. Elf Paare hatten sich zu diesem Anlass gefunden und im Gasthaus Süß versammelt, um von dort in das nebenan befindliche Zelt einzulaufen. Die Paare waren klassisch in schwarz/weiß gekleidet, die Kerwasburschen hatten ein rotes Halstuch umgelegt. Statt um den großen Kerwasbaum umrundeten die Paare im Zelt einen Miniaturbaum. Eine Besonderheit im Vergleich mit anderen Orten ist, dass die Mädels den Bierkrug tragen.

Beim Umrunden des Baumes wurden althergebrachte, aber auch neue Lieder zum Besten gegeben, darunter auch das „Lied vom Bobblmo“. Ein anderes lautete: „Vor 100 Joa, vor 100 Joa, do wor die Weld nu klaa! Do wor ka anzier Breiß ned do und mir a eigna Gmaa!“

Hoher Einsatz reicht nicht

Aus Enthusiasmus drehte ein Bursche mit seiner Partnerin sogar drei Runden, natürlich unter Absingen von drei Kerwasliedern. Der Auftritt erhöhte seine Chance auf einen Sieg beim Raustanzen stark, aber führte schlussendlich doch nicht zum Erfolg. Denn Gewinner wurden Sebastian Rödel aus Nankendorf und Tina Körner aus Buch , die auf die Bühne geholt wurden. Danach stellten sie in Begleitung ihrer Kollegen ihre Tanzkünste unter Beweis. Das Zelt blieb danach noch lange mit Besuchern bevölkert.