Schon von außen sichtbar lag im Auto von zwei jungen Männern Rauschgift. Die Folge war eine Kontrolle von Fahrzeug und Insassen auf einem Rastplatz der A 3. Um 9.20 Uhr am Dienstag überprüfte eine Streifenbesatzung das an der Rastanlage Aurach-Nord geparkte Auto. Bei dem Blick in den Kleinwagen sahen die Beamten, dass Fahrer und Beifahrer schliefen. Zwischen beiden Männern lag auf der Mittelkonsole offen eine geringe Menge Marihuana . Bei der Durchsuchung wurde auch im Handschuhfach noch Marihuana aufgefunden. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 20 und 21 Jahren waren auf dem Weg von Tschechien nach Belgien und hatten eine Pause eingelegt. Diese nutzten sie nach ihren eigenen Angaben auch, um Marihuana zu konsumieren. Deshalb wurde die Weiterfahrt für mindestens 24 Stunden unterbunden und das Rauschmittel sichergestellt.