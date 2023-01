Dank eines Rauchmelders ist in Erlangen-Bruck der Brand einer Matratze gerade noch rechtzeitig bemerkt worden. Das Feuer konnte gelöscht werden.

Am Dienstagnachmittag wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Eggenreuther Weg im Erlanger Stadtteil Bruck informiert. Die Feuerwehr fand in der verqualmten Wohnung eine angebrannte Matratze , die bereits abgelöscht war.

Wie sich herausstellte, war ein Mitbewohner des 56-jährigen Wohnungsinhabers durch den Alarm eines Brandmelders auf die brennende Matratze aufmerksam geworden und löschte das Feuer, bevor es sich ausbreiten konnten. Eine Nachbarin, die ins Treppenhaus trat, atmete Rauchgas ein und wurde daher zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Mit Zigarette eingeschlafen

Der Wohnungsinhaber, der mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen war und somit den Brand verursacht hatte, blieb durch das schnelle Eingreifen seines Mitbewohners unverletzt. Gegen den 46-jährigen Mann wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches stand der Wohnungsinhaber unter Alkoholeinfluss: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. pol