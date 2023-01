Zu einer Rauchentwicklung mit anschließender Evakuierung des gesamten Gebäudes ist es am Donnerstagmittag gegen 11.40 Uhr in der Mozartstraße in Erlangen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aufgrund dort hineingeratenen Unrats zu einer Rauchentwicklung in den äußeren Luftschächten des renovierten Amtsgerichts.

Dadurch wurde Rauch durch die Abluftanlage in die Innenräume geblasen, so dass die Brandmeldeanlage anschlug. Was zu der Entzündung geführt hat, ist laut Bericht der Polizei Erlangen-Stadt noch unklar.

Die vor Ort befindliche Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Zu einem akuten Brand kam es nicht. Ebenfalls habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für anwesende Personen bestanden. Trotzdem wurde das Gebäude vorsorglich komplett evakuiert .

Mozartstraße gesperrt

Nachdem die Ursache für die Rauchentwicklung hatte beseitigt werden können, das gesamte Gebäude durch die Feuerwehr belüftet und die Entlüftungsanlage von einem Techniker vorsorglich überprüft worden war, konnte das Amtsgericht gegen 12.45 Uhr wieder betreten werden. Zu einem Sachschaden kam es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Mozartstraße war am Amtsgericht für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. pol