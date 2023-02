Zwischen Lonnerstadt und dem Ortsteil Mailach gibt es keinen Radweg . Gewünscht werde er aber seit langem, sagt Bürgermeisterin Regina Bruckmann. Darüber nachgedacht und geplant werde bereits seit 2011. Nun konnte die Bürgermeisterin eine frohe Nachricht überbringen: „Die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern sind in trockenen Tüchern.“

Das heißt, dem Bau des Radwegs entlang der Bundesstraße 470 stehe nichts mehr im Weg. Zuständig für die Planung und Ausführung samt Kosten der etwa 1,7 Kilometer langen Strecke sei das Staatliche Bauamt. Von Lonnerstadt kommend Richtung Mailach werde der Radweg rechts der B 470 verlaufen.

Froh über Lückenschluss

Bruckmann ist froh darüber, dass dieser Lückenschluss zwischen Mailach und Lonnerstadt endlich näher rückt. Von Mailach aus führe die Verbindung über Uehlfeld bis nach Bad Windsheim. In Richtung Höchstadt ist ebenfalls ein Radweg vorhanden. Nicht zuletzt für die Rollstuhlfahrer in der Marktgemeinde freut sich die Bürgermeisterin : Sie fahren teilweise sogar über die B 470, was nicht ungefährlich sei, sagt sie. Der Weg über den Engelgraben sei wegen des Belags für Rollstühle kaum geeignet, ja er verursache sogar Schäden am Gefährt.