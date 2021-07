Am Freitag gegen 15.50 Uhr ist es auf dem beschilderten Radweg der Neustädter Straße in Dachsbach zum Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrradfahrerinnen gekommen. Eine 42-Jährige zog sich hierbei eine Beckenprellung zu, eine 18-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand lediglich ein minimaler Schaden.