Bereits am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr ist eine 58-Jährige beim Befahren eines abschüssigen Schotterwegs nordwestlich des Burghaslacher Ortsteils Seitenbuch von ihrem Fahrrad gestürzt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte erst nachträglich. Es ergaben sich aber keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.