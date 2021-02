In der Erlanger Drausnickstraße war am Montag kurz nach 16 Uhr eine 25-jährige Radlerin auf dem Radweg auf Höhe der Aral-Tankstelle unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Die 25-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden. An ihrem Fahrrad entstand zudem geringer Sachschaden . Der zweite beteiligte Radler fuhr einfach davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem involvierten Fahrradfahrer handelt es sich um einen Mann im Alter von etwa Mitte 60. Er war mittelgroß, trug eine dunkle Jacke und eine Wollmütze. Hinweise erbitten sich die Ermittler der Erlanger Unfallkommission unter der Telefonnummer 09131/760429. pol