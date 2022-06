Die Mitglieder des Radsportclubs RSC Adelsdorf fahren nicht nur Rad, sie tun auch etwas für einen guten Zweck: Sie sammeln Spenden für geflüchtete Kinder aus der Ukraine und den Wünschewagen des ASB. Der ASB-Wünschewagen erfüllt schwer kranken Menschen in der letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch.

Die Nabenputzer und Muggenschlugger starten am Samstag, 18. Juni, um 12 Uhr in Adelsdorf-Lauf. In einem 24-Stunden-Event radeln sie gemeinsam, allein oder auch abwechselnd, um möglichst viele Kilometer zu sammeln. Zieleinfahrt wird am Sonntag um 12 Uhr in Adelsdorf-Lauf sein.

Gekreiselt wird auf der von ihrem Kapitän Alfred Bär geplanten „Nabenputzerrunde“: Vom Adelsdorfer Ortsteil Lauf geht es nach Stieberlimbach, über Zentbechhofen, und Medbach auf die Adelsdorfer Hauptstraße und wieder nach Lauf zurück. Eingeplant ist knapp eine Stunde für die rund 25 Kilometer lange Runde. Kein Zweifel, die RSCler haben sich fit gemacht: Beim Stadtradeln haben sie mit 24.700 Kilometern in drei Wochen mehr geschafft als ganz Höchstadt.

Für ihren Einsatz hoffen die Pedaleure auf Spenden . „Wir freuen uns über jeden Euro, den wir als Spende einfahren“, fasst Mitorganisator Norbert Lunz zusammen. Besonders freut er sich darüber, dass die drei in Lauf untergekommenen ukrainischen Frauen spontan ihre Unterstützung während der Veranstaltung angeboten haben.

Einige örtliche Firmen haben bereits feste Beträge als Spenden zugesagt. Andere wiederum machen deren Höhe von den gefahrenen Kilometern abhängig: Also heißt es für die RSCler: fahren, fahren und weiter fahren ...

Leider dürfen die RSCler die finanziellen Zuwendungen nicht selbst einsammeln. Wer den Wünschewagen also unterstützen möchte, überweist direkt an „Wünschewagen Franken“ (DE 15 7605 0101 0013 8773 60). Verwendungszweck: „Wünschewagen Franken“. Bei Angabe der Adressdaten wird eine Spendenbescheinigung zugeschickt. red