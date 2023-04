Die Klausurtagung der Freien Wähler Erlangen-Höchstadt fand im Forum der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf statt.

Nach einer Diskussionsrunde mit der BB-Geschäftsführerin Ute Häußer und einer Führung durch die Werkstätten der Einrichtung widmeten sich die FW- Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt den aktuellen politischen Themen.

Große Probleme in allen Kommunen bereite demnach der Fachkräftemangel im Bereich der Kindertagesstätten: „Wir haben schon heute keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betreuungseinrichtungen, und wenn der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an Grundschulen nicht ausgesetzt oder gar aufgehoben wird − fahren wir den Karren an die Wand.“

Ein weiteres Thema war die Unterbringung von Flüchtlingen . Die Freien Wähler erklärten: „Wir können nicht mehr. Wir haben keine Möglichkeiten mehr, den geflüchteten Menschen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir sind am Ende angekommen.“ red