In Deutschland ist die Bereitschaft zur Hilfe für Flüchtlinge enorm. Auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt und in Herzogenaurach engagieren sich Bürgerinnen und Bürger und fragen: Was können wir konkret tun?

Wer eine private Unterkunft zur Verfügung stellen möchte, meldet sich am besten in der Stadtverwaltung. Dort will man gut auf die Ankommenden vorbereitet sein und Informationen über bereitgestellte Unterkünfte bündeln, um allen, die nach einer oft traumatischen Flucht angekommen sind, einen geschützten Raum, Ruhe und Unterstützung bieten zu können.

Die Stadt bittet Bürger , die ein Zimmer oder eine Wohnung für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchten, sich zu melden. Entweder per E-Mail an rathaus@herzogenaurach.de oder unter Telefon 09132 / 901 902 (das Telefon ist besetzt zu den Öffnungszeiten des Rathauses, diese sind zu finden auf https://www.herzogenaurach.de/kontakt/kontakt-oeffnungszeiten).

Folgende Informationen sind für die Verwaltung notwendig: ? Wer stellt die Wohnung/die Zimmer zur Verfügung? (Kontaktdaten des Anbieters)

? Wo ist die Unterkunft?

? Wie groß, wie viele Zimmer, für wie viele Personen?

? Für welchen Zeitraum steht die Wohnung/stehen die Zimmer zur Verfügung?

? Entstehen Kosten, wenn ja wie hoch?

Im Augenblick kann laut Pressemitteilung noch nicht abgesehen werden, ob und wenn wie viele Personen in Herzogenaurach zu welchem Zeitpunkt untergebracht werden müssen. Die Stadt selbst kann in Verfügungswohnungen (Stand 10. März 2022) noch rund 40 Personen unterbringen. Erst wenn darüber hinaus Bedarf bleibt, würde die Verwaltung auf die Angebote der Bürger zurückkommen. red