Immer wieder tauchen Berichte auf, die über ausgeübte Gewalt gegen Einsatzkräfte berichten, egal ob von Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst. Es passiert bei ganz normalen Krankentransporten, bei Notfalleinsätzen, bei Betrunkenen. Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt sind bisher zum Glück von derartigen Exzessen nur ganz selten betroffen, trotzdem beschäftigt man sich beim Rettungsdienst des BRK mit Möglichkeiten der Prävention, um den Mitarbeitern eine Möglichkeit zu geben, sich auf derartige Zwischenfälle einzustellen.

Im Rahmen einer bundesweiten Studie wurden von 2020 bis 2022 bundesweit Angriffe auf Mitarbeiter und Bedienstete von Organisationen mit Sicherheitsaufgaben untersucht. Die Verbundpartner im Projekt waren die Kriminologische Zentralstelle (Krimz) in Wiesbaden und die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) und der Landesverband des Bayerischen Roten Kreuzes in München mit der Abteilung Sicherheitsforschung sowie assoziierte Partner wie die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster, die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und weitere. Mitgewirkt im Projekt hat auch der BRK-Kreisverband Erlangen-Höchstadt mit einem Teilnehmer.

Es erfolgte eine Analyse des vorhandenen Wissensstandes, um darauf aufbauend präventive Maßnahmen zu entwickeln. Hierzu wurden die Verhaltensweisen der Akteure, Ursachen und Dynamiken, sowie Zusammenhänge zwischen den einzelnen Personengruppen untersucht. Dabei flossen neben den Berichten von Einsatzkräften auch die Beweggründe der Täter mit in die Ursachensuche.

Dabei wurden neue Ansätze für Ausbildung, Training und Ausstattung abgeleitet, die gemeinsam mit den Organisationen der Einsatzkräfte praktikabel gestaltet wurden.

Thomas Heideloff, Leiter des BRK-Rettungsdienstes in Erlangen-Höchstadt, konnte diese Woche die Ergebnisse den Wachleitern der Rettungswachen im Kreis sowie den Mitarbeitern im Rettungsdienst vorstellen.

Wichtiges im Blick

Es sind zwei Poster entstanden, die auf den Rettungswachen die Einsatzkräfte ständig an wichtige Punkte erinnern sollen: Zum einen ein Poster über die Fakten zu Angriffen gegen Rettungskräfte, das die Arten der Angriffe, Häufigkeiten, Angreifende und Angegriffene erläutert, und die Möglichkeiten einer erfolgreichen Deeskalation aufzeigt.

Ein weiteres Poster befasst sich mit der Sicherheit im Einsatz angefangen von nötigen Absprachen bei Schichtbeginn, vor dem Einsatz, während dem Einsatz, nach dem Einsatz. Ebenso mit den Warnsignalen für Gewalt, die Art der Kommunikation, Amok und Terror sowie Deeskalationsstrategien.

Taschenkarten im Format A 6 fassen die wichtigsten Punkte zusammen, die Sätze werden an die Mitarbeiter ausgegeben. Sie sollen in einsatzfreien Zeiten die Rettungsdienstkräfte immer wieder an die Hauptpunkte erinnern, die in einem Einsatz auftreten können. Taschenkarten sind bei Einsatzkräften sehr beliebt, sie können leicht in den Einsatzhosen und Jacken mitgeführt werden.

„Wir hoffen, so einen Beitrag leisten zu können in Richtung Gewaltprävention und damit zum Schutz von Rettungskräften im Einsatz“, so Heideloff. Gerade für die jungen Mitarbeiter ist das wichtig, die nach einer dreijährigen Ausbildung selber als Verantwortliche im Rettungswagen unterwegs sind und noch nicht lange im Dienst sind. Aber auch „alte Hasen“ sollen immer wieder an die Gefahren erinnert werden, die in einem Einsatz lauern können.

Unterricht bei der Polizei

Für Heideloff gehören aber auch weitere Schritte dazu, wie etwa Unterrichtseinheiten durch Einsatztrainer der Polizei , die sich mit Gefahrenbewusstsein, Eigensicherung und notfalls auch Flucht beschäftigen. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die schnelle Strafverfolgung von Tätern, die Einsatzkräfte angreifen. Seit 2017 gibt es den neuen Straftatbestand „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“, der nicht nur bei Angriffen auf Polizisten gilt, sondern auch bei Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes, der ein Strafmaß von bis zu fünf Jahren Haft vorsieht. Seit 2020 ist ein Konzept in Kraft getreten, das Verfahren in diesem Bereich beschleunigen soll.

„Helfen und Retten muss ohne Eigengefährdung durch Gewalt möglich sein, deswegen gilt es immer wieder, sich die Grundlagen ins Gedächtnis zu rufen, und sich vorzubereiten“, so der BRKler Heideloff. red