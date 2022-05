Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause kann das Pondsland-Festival in Höchstadt wieder stattfinden. Am Samstag, 9. Juli, verwandelt sich das Gelände der Fortuna-Kulturfabrik in ein Zentrum der elektronischen Musik .

Mit seinem industriellen Charme passt das Areal in den Augen der Veranstalter, der Jungen Liste Höchstadt und Umgebung, „perfekt zur Musik“, so die Organisatoren Tobias Keim, Georg Niklas, Eva Brehm und Alisa Rogner. „Man erinnere sich nur mal an die Anfangszeit der elektronischen Musik . Kaum eine Party, die nicht in alten Industriebaracken oder leer stehenden Fabrikhallen veranstaltet wurde“, so die vier Organisatoren. Auf dem Gelände gibt es außer dem urbanen Charme auch noch eine Möglichkeit zum Entspannen – mit einer Shisha-Lounge, Cocktailbar und ausgewählten Foodtrucks lädt das Gelände mit der angrenzenden Aischwiese zum Verweilen ein. „Nach jetzigem Stand der Corona-Regeln wird es im Sommer wohl ohne Maske und ohne Sicherheitsabstände gehen“, hoffen die Organisatoren.

Mit Spezialeffekten

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Gäste wieder auf Persönlichkeiten der elektronischen Musikszene freuen. Mike Williams, Cuebrick und Fabian Farell sind dabei. Weitere Acts beschallen die Bühne, bei der man sich von einigen Spezialeffekten überraschen lassen darf.

Mike Williams ist ein junger niederländischer DJ und Musikproduzent, der seine Musik auf den Bühnen der ganzen Welt zeigt. Sein Durchbruch gelang ihm 2017 mit seinem Hit „Feel Good“, den er zusammen mit Felix Jaehn produzierte. Stück für Stück erobert Mike die Welt mit seinen unglaublichen Melodien.

Mit Cuebrick kommt ein weiterer Star der elektronischen Musikszene zum Pondsland-Festival. Der Mannheimer ist bereits seit vielen Jahren aktiv und war unter anderem schon bei NatureOne, Mayday, ElectroLove, OpenBeatz und RuhrInLove zu hören. Außerdem ist er Host & DJ von bigFM nitroX, der größten Radioshow für elektronische Musik in Deutschland.

Fabian Farell, der Publikumsliebling, war bereits 2019 beim Pondsland-Festival zu Gast und hat den Besuchern mächtig eingeheizt. Für alle, die Fabian Farell noch nicht kennen: Er hatte 2019 auf einem der größten deutschen Festivals, dem newhorizons, seinen ersten großen Mainstage-Auftritt. Regelmäßig teilte sich der Shootingstar die großen Bühnen mit Afrojack, Hardwell, TimmyTrumpet. Zudem spielt er in den beliebtesten Clubs der Welt, unter anderem in Kroatien, Spanien, Bulgarien, Luxemburg, Italien, Österreich und in Deutschland (Bootshaus in Köln). Das vollständige Line-Up steht auf der Internetseite www.pondsland-festival.com.

Die Tickets für das Festival sind online unter www.pondsland-festival.com/tickets sowie in den Vorverkaufsstellen R+V- Generalagentur Niklas und Fortuna-Kulturfabrik verfügbar.

Gibt es eine Altersbeschränkung beim Pondsland-Festival? Zwischen 16 und 18 Jahren ist der Aufenthalt nur in Begleitung einer mindestens 18-jährigen Person und unter Vorlage der Aufsichtsübertragung („Muttizettel“) möglich. Dieser steht zum Download auf der Internetseite www.pondsland-festival.com bereit. red