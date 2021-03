Noch nie wurden in Mittelfranken weniger Straftaten registriert und noch nie war die Aufklärungsquote so hoch. Das sagte Polizeipräsident Roman Fertinger bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 für Mittelfranken .

Straftaten seit 2016 rückläufig

Die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen des öffentlichen Lebens wirkte sich auch auf die Kriminalitätsentwicklung aus. Allerdings sinkt die Gesamtzahl der Straftaten in Mittelfranken schon seit 2016 kontinuierlich, insbesondere in den Bereichen Gewaltkriminalität, Straßenkriminalität und Rohheitsdelikte.

Im Bereich des Regierungsbezirks Mittelfranken sank die Kriminalität im Jahresvergleich erneut um stattliche 6,5 Prozent (absolut 5511) auf 78 745 Straftaten - den tiefsten jemals gemessenen Wert. Dabei stieg die Aufklärungsquote ohne ausländerrechtliche Verstöße um einen Prozentpunkt auf 68,1 Prozent und liegt somit über dem bayerischen Durchschnitt (66,4). Polizeipräsident Fertinger resümiert: "Die mittelfränkische Polizei hat trotz Rückgangs der Fallzahlen wieder mehr als zwei von drei Straftaten aufgeklärt. Wir sind somit eine der sichersten Regionen Deutschlands."

Aufklärungsquote beeinflusst

Im Bereich der Straftaten gegen das Aufenthalts- und Asylverfahrensgesetz wurden im abgelaufenen Jahr zum dritten Mal in Folge weniger Delikte registriert, nämlich 2031, minus 39,4 Prozent. Trotzdem wirken sich die Zahlen dieser besonderen Deliktsgruppe weiterhin deutlich aus und beeinflussen auch die Aufklärungsquote. In den folgenden Darstellungen sind die Zahlen daher ohne ausländerrechtliche Verstöße dargestellt.

In der Großstadt Nürnberg wurden 2020 36 974 Straftaten erfasst (Vorjahr: 38 476). Dies bedeutet einen erneuten Rückgang um 3,9 Prozent. Die Aufklärungsquote stieg um 0,7 auf 67,3 Prozent. Dies ist der höchste Wert im Zehn-Jahres-Vergleich. Insbesondere sanken in Nürnberg die Fallzahlen in den Bereichen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Eigentums- und Diebstahlskriminalität , Rohheitsdelikte und Gewaltkriminalität sowie der Rauschgiftkriminalität .

Fürth bleibt sicherste Großstadt

Das Prädikat "sicherste Großstadt" in Bayern bleibt Fürth auch in diesem Jahr erhalten. Die Gesamtzahl der Straftaten sank um 1,4 Prozent, was den besten Wert der vergangenen fünf Jahre darstellt. Die Aufklärungsquote sank leicht auf 65,9 Prozent. Einzig bei den Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen sowie bei Wohnungseinbrüchen wurde - in ganz Mittelfranken - ein Anstieg gemessen. Auch Sexualdelikte stiegen in geringem Maße an. Ansonsten sind die Entwicklungen größtenteils erfreulich: Ob Diebstahl oder Körperverletzung , Kfz-Aufbrüche oder Straftaten gegen das Leben - überall gingen die Zahlen zurück.

Die Anzahl der Rauschgifttoten ist von 45 Personen auf 36 (31 Männer, fünf Frauen) im Jahr 2020 gesunken. pol