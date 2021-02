In der Nacht zum Montag brachten Unbekannte in Erlangen mehrere Graffitis mit politischem Hintergrund an. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen , die Hinweise zu den Schmierereien geben können.Die blauen Graffitis wurden im Erlanger Norden zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, am katholischen Kirchenplatz, am Maximiliansplatz, in der Loschgestraße sowie in der Turnstraße gesprüht. Neben mehreren Hausfassaden wurden auch eine Grundstücksmauer und ein Stromverteilerkasten bemalt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von über 16 000 Euro.

Aufgrund des mutmaßlich politischen Hintergrunds hat das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte bei der Kriminalpolizei Erlangen die Ermittlungen übernommen. Es wird auch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit Schmierereien gibt, die im Laufe des Dezembers in Nürnberg, Fürth und Erlangen angebracht worden waren. Damals hatten sich linkspolitische Gruppierungen im Internet zu den Taten bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0911/2112-3333 bei der Polizei zu melden. pol