Bei einer Kontrolle von zwei Heranwachsenden auf der Bundesautobahn A 3 wurden am Mittwochvormittag nicht zulässige Waffen sichergestellt. Das berichtet die Verkehrspolizei.

Die beiden jungen Männer waren in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs und wurden um 10.30 Uhr an der Anschlussstelle Erlangen-West kontrolliert . Der 18-jährige Fahrer führte eine Gasdruckpistole geladen und griffbereit bei sich. Auf der Rücksitzbank, verdeckt durch Reisegepäck, befand sich ein Luftdruckgewehr ohne Prüfzeichen.

Der 19-jährige Beifahrer führte in der Hosentasche ein verbotenes Einhandmesser bei sich und in seinem Rucksack war – in Griffweite – ebenfalls eine geladene Gasdruckpistole.

Beide waren nach eigenen Angaben auf dem Heimweg vom Campingurlaub. Die Gasdruckpistolen hatten zwar ein Prüfzeichen. Allerdings ist trotzdem ein sogenannter kleiner Waffenschein notwendig, wenn diese griffbereit mitgeführt werden, schreibt die Polizei . Für das Luftdruckgewehr ohne Prüfzeichen ist generell ein Waffenschein notwendig.

Die Schusswaffen und das Messer wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte die Fahrt fortgesetzt werden. pol