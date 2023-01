In diesem Jahr möchte das katholische Pfarramt Höchstadt nochmals eine Pilgerreise nach Rom anbieten. Von 27. August bis 3.September soll die Pfarreifahrt unter der Leitung von Stadtpfarrer Kilian Kemmer und weiterer Geistlicher für alt und jung, für alle Interessierten aus unterschiedlichen Pfarreien und Konfessionen angeboten.

Morgen Infoabend

In Rom selbst sind auch diverse kulturelle Anlässe und Begegnungen sowie ein Alternativprogramm für „Fortgeschrittene“ geplant, teilt Kemmer mit. Auch ein Abstecher zum Antoniusgrab sowie in die historische Kulisse von Bologna sind geplant. Am morgigen Dienstag um 19 Uhr beginnt für alle Interessierten in der Fortuna-Kulturfabrik eine Informationsveranstaltung zur geplanten Reise. red