Der Verein Aktionskreis für eine faire Welt Röttenbach veranstaltete seine Jahreshauptversammlung. Im Rückblick auf das Jahr 2022 zählte der Vorsitzende Werner Ritz wichtige Aktionspunkte auf, unter anderem die Multimediashow „ Weltreise “, faires Frühstück in der Schule und überkonfessioneller Gottesdienst auf einer Wiese.

Einen besonderen Höhepunkt brachte Eberhard Best in einem Kurzvortrag dar: Er rüstete mit seinem Sohn Lukas ein Schulungsgebäude vom Nähprojekt in Paraguay mit einer Photovoltaikanlage aus. Mit einer Leistung von 1,64 kWp und Speicherkapazität der Batterien von 7,2 kWh reicht das für bis zu 20 Nähmaschinen. Damit ist man dort unabhängig vom unzuverlässigen Stromnetz. Finanziert wurde die über 5000 Euro teure Anlage durch projektbezogene Sonderspenden, und auch der Aktionskreis leistete einen kleinen Beitrag.

Auf seiner Reise und Aktion in Südamerika sammelte Eberhard Best viele Eindrücke. Diese will er in einem Vortrag interessierten Zuschauern präsentieren: „Faszination Südamerika“am 25. April um 19 Uhr im Rathaussaal in Röttenbach . Der Eintritt ist frei. Spenden kommen zwei Projekten, die der Aktionskreis unterstützt, zugute: dem Nähprojekt in Paraguay und dem Schulprojekt in Mali. red