35 Jahre im Dienst für alte und pflegebedürftige Menschen: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht Petra Strauß in den wohlverdienten Ruhestand. 35 Jahre war sie bei jedem Wetter mit dem Fahrrad ins BRK Seniorenheim zum Dienst gefahren.

Nach ihrer Schulzeit absolvierte sie laut einer Pressemitteilung eine Ausbildung zur Krankenschwester im Bezirksklinikum Erlangen. Nach einigen Jahren als Hausfrau, in denen sie sich der Erziehung ihrer Kinder widmete, reifte in ihr der Wunsch, zukünftig in der Altenpflege tätig sein zu wollen. Da war es für Petra Strauß ein Glücksfall, dass 1988 das BRK Seniorenheim in Etzelskirchen in der Nähe ihres Wohnhauses eröffnet wurde.

Somit wurde sie Mitarbeiterin der ersten Stunde und hielt dem Haus 35 Jahre die Treue bis zum Renteneintritt.

Dementsprechend groß war die Runde bei ihrer Verabschiedung. „Sie war eine Pflegekraft, die sich mit Leib und Seele dem Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner widmete“, so die Heimleiterin Beate Bednarski über ihre hochgeschätzte Mitarbeiterin.

Dem kann sich die langjährige Kollegin Veronika Jahn nur anschließen: „Die Petra ist immer eingesprungen und ist immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht zum Dienst gekommen.“ Sie sei stets hilfsbereit, motiviert und habe gute Laune verbreitet, stimmen die Mitarbeitenden und die Bewohner und Bewohnerinnen zu.

„Die Arbeit mit den Menschen hat mir immer sehr viel Freude gemacht, die Bürokratie weniger“, sagte Strauß.

Sie bedankte sich für die schöne Verabschiedung, die vielen Geschenke und die guten Wünsche. Sicher werde sie auch in Zukunft im Seniorenheim vorbeischauen, um ihre langjährigen Freunde zu besuchen. red