Arzneipflanzen und Pflanzeninhaltsstoffe gelten als die Grundlage der modernen Arzneitherapie . Im Kräuter-Garten von Martin Bauer referierte Doktor Gabriela Segerer vom Unternehmen PhytoLab zu diesem Thema. Viele Arzneimittel stammen nach wie vor aus Arzneipflanzen. Die Wirksamkeit beruht dabei auf deren Inhaltsstoffen. Man unterscheidet dabei primäre Inhaltsstoffe, wie ätherische Öle oder Alkaloide, und sekundäre Inhaltsstoffe, die nicht zwingend notwendig sind, wie Bitterstoffe oder Botenstoffe, dies sind Abwehrstoffe, die die Pflanzen vor Fraßschäden schützen sollen.

Hier nun einige Beispiele von wirksamen Alkaloiden: Das Salycin aus der Weidenrinde wird nach Oxidation zu Acetylsalicylsäure , das im bekannten Produkt Aspirin eingesetzt wird. Chinin-Alkaloide werden bei Krämpfen und Herzrhythmusstörungen angewandt.

Chinin ist in ganz geringen Spuren auch im Tonic-Wasser enthalten. Atropin aus der Tollkirsche wird vor allem in der Augenheilkunde zur Pupillenerweiterung eingesetzt. Die Tropanalkaloide aus dem Stechapfel, der Tollkirsche oder der Alraune dienen der Erweiterung der Bronchien. Kokain gehört ebenfalls zu den Alkaloiden und stammt aus den Blättern des Kokastrauchs. Es wird in der Augen- und Zahnheilkunde als Lokalanästhetikum eingesetzt.

Purinalkaloide aus Kaffee- und Teestrauch sind in Schmerzmitteln zu finden. Das Colchizin aus der Herbstzeitlose wird bei Gicht und Mittelmeerfieber eingesetzt. Bei verschiedenen Krebsarten setzt man zur Hemmung der Zellteilung Taxane aus der Eibe ein. Herzglycoside aus dem Fingerhut werden bei chronischer Herzinsuffizienz genutzt. Und Cannabinoide finden ihren Einsatz bei Spasmen, Multiple Sklerose und Epilepsien.

Die Referentin Segerer brachte dieses nicht ganz einfache Thema gekonnt und abwechslungsreich dem Publikum in der Scheune des Kräuter-Garten Martin Bauer näher.

Ein sehr interessanter Vortrag, der uns zeigt, wie wichtig die Heil- und Arzneipflanzen auch in der modernen Arzneitherapie sind. Da es sich dabei meist um hochgiftige Inhaltsstoffe wie Alkaloide handelt, ist eine Selbstanwendung verständlicherweise nicht möglich. red