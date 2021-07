Am Sonntag, 18. Juli, lädt die St.-Georgs-Pfarrei zu zwei zusätzlichen Gottesdiensten unter freiem Himmel ein. Um 10.30 Uhr beginnt der Kinderwortgottesdienst zum Thema „Dankbarkeit“ auf dem Freigelände des Sonnenstuhls. Das Grundstück befindet sich auf der Flurbereinigungsstraße zwischen Höchstadt und Lonnerstadt oberhalb des Wasserwerkes. Bereits um 10 Uhr besteht die Möglichkeit, vom Kirchplatz aus zu einer kleinen gemeinsamen Radtour zum Sonnenstuhl aufzubrechen. Bei ungünstiger Witterung findet der Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal statt.

Am Sonntag um 17 Uhr wird die Auszeit des Monats Juli in der Gartenanlage der Kita St. Nikolaus als Familiengottesdienst gestaltet. Das Vorbereitungsteam möchte zum Nachdenken anregen, wie Menschen mit allen Sinnen das Leben genießen können. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in der Turnhalle der Kita stattfinden. red