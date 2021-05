Die Katholischen Pfarrämter St. Stephanus und St. Laurentius wollen alle Interessenten mitnehmen zu einer Fahrradtour durch Adelsdorf mit allen Ortsteilen. In jedem Ortsteil gibt es eine Station zu einem der Früchte des Heiligen Geistes mit einem Impuls oder auch einem kleinen Geschenk. Interessierte können die Tour im Zeitraum von Samstag, 15., bis Montag, 24. Mai, fahren oder auch zu Fuß gehen und am Stück oder in Etappen bewältigen. Wer die Tour in einem Stück radeln möchte, sollte dafür etwa drei Stunden einplanen. In den Kirchen in Adelsdorf und Aisch liegen die Blätter aus, die den Weg und die Stationen beschreiben. red