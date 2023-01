Die Tierrechtsorganisation Peta fordert die Landesregierung auf, umgehend den so genannten Hundeführerschein in Bayern einzuführen. Aktueller Anlass war die Bissattacke eines Hundes dieser Tage an der Wöhrmühle. Der Vierbeiner hatte eine Frau in den Arm gebissen.

Problem liegt nicht beim Hund

„Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Viele Halterinnen und Halter können das Verhalten, die Signale und die Körpersprache ihres Vierbeiners nicht richtig deuten und einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier“, stellt Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, fest. Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, könne zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden – unabhängig davon, ob er einer „Rasse“ angehört oder ein „Mix“ sei, ergänzt sie.

Ein Hundeführerschein könne sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, fachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten.