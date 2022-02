Neue Arbeitsplatz-Zahlen stellte Bürgermeister German Hacker in der Haushaltssitzung des Stadtrates vor. Im Jahr 2021 waren in der Stadt 24 449 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gemeldet, und damit 311 mehr als 2020. Das liege etwas unter dem Niveau der erneut angestiegenen Zahl der Haupt- und Nebenwohnsitze von 25 565, sagte Hacker . Die wirtschaftliche Situation von Stadt und Unternehmen sei, trotz der Einschränkungen durch die Covid-19-Schutzmaßnahmen, also weiter stabil. Die Zahl der Einpendler liegt bei 19 521 Personen, Auspendler sind 5812 verzeichnet (Mitte 2021). Text: bp, Grafik: SH, Quelle: Stadt