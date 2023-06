In geistig und körperlicher Frische feierte der gebürtige Medbacher Paul Uhl seinen 95. Geburtstag und erzählte viel aus seinen Leben: „Wir waren acht Kinder“, meinte Uhl. In Etzelskirchen ging er zur Schule, natürlich musste man zur Schule laufen. Da sein Vater Messner in Medbach war, war er Ministrant. Sein damaliger Lehrer ordnete an, dass auf dem Sportplatz Seidenraupenbäumchen gepflanzt werden mussten, die Seide wurde zu Fallschirmen verarbeitet. Drei Mal in der Woche war er Zeitungsausträger. In Etzelskirchen begann er die Maurerlehre bei Ganzmann, die Trafostation neben der Fortuna war seine erste Baustelle .

Mit gut 16 Jahren wurde er zum Reichsarbeitsdienst nach Österreich eingezogen. Hunger und Gefangenschaft prägten sein weiteres Leben. An seinen 17. Geburtstag wurde er entlassen. Weil die Bauwirtschaft am Boden lag, half er als Dreschmaschinenführer aus, bis er 1946 die Maurerlehre weiterführen konnte. 1954 heiratete er Hedwig Mennel, mit der er 66 Jahre verheiratet war. Sie starb vor drei Jahren.

Firma aufgebaut

1958 legte er die Meisterprüfung ab und begann mit zwei Mitarbeitern, einen Betrieb aufzubauen. 1963 wuchs die Firma Uhl, verfügte über moderne Geräte und 35 Mitarbeiter. Es gab neben Wohnhäusern fast keine Großbaustelle, an der Uhl nicht beteiligt war – unter anderem auch die Höchstadter Polizeiinspektion. Zum 40. Jubiläum übernahm Sohn Stephan den Betrieb. Paul Uhl unterstützt bis heute seine Höchstadter Vereine und Kirchen.

Zu den Gratulanten gehörten neben drei Kindern, sechs Enkel und zwei Urenkeln auch Polizeichefin Sabine Röhrer, der ehemalige Chef Fritz Ottlinger, Stellvertretender Landrat Martin Oberle sowie Bürgermeister Gerald Brehm . Paul Neudörfer