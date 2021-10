Adidas hat seinen ersten 100-prozentigen veganen Fußballschuh vorgestellt - den „Paul Pogba x adidas by Stella McCartney Predator Freak“. Das berichtet das Unternehmen am Freitag. Der geschlechtsneutrale Schuh (280 Euro) in limitierter Auflage „ist die neueste Iteration des kultigen Predator“, heißt es wörtlich. Entwickelt wurde er von Designerin Stella McCartney , präsentiert wird er vom Spielmacher von Manchester United und Weltmeister Paul Pogba, wird berichtet. red