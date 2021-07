Am Mittwoch wurde ein schwarzer 3er BMW auf dem Parkplatz eines Supermarktes An der Schütt abgestellt. Zwischen 12.30 und 13.15 Uhr wurde der Pkw von einem anderen Fahrzeug angefahren, dessen Fahrer dann einfach verschwand. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrertür. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher bzw. zu dem Verursacherfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Herzogenaurach unter Tel. 09132/ 78090 zu melden. pol