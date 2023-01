Das Konzertjahr des Förderkreises „Pro musica“ Höchstadt beginnt am Freitag, 27. Januar, um 19.30 Uhr mit der Darbietung zweier Künstlerinnen aus Paris und Berlin.

Das Duo „Pariser Flair“, die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen lädt in der Fortuna-Kulturfabrik sowohl professionell als auch charmant ein auf eine ganz und gar besondere Reise. Man denke sich, man wäre in Paris und hätte dazu die beste Stadtführung, die man sich vorstellen könnte, nicht nur rein in den Doppeldecker und Stimme vom Band, sondern musikalisch, kulinarisch und vieles mehr. Von Aznavour über Piaf bis Brel und Becaud wird das Publikum auf dieser Tour die ganz großen Klassiker der französischen Chansons hören und besser kennenlernen, aber auch allerlei interessante Tipps über Paris bekommen.

Die Damen sparen keinen Bereich aus. Also werden die Zuhörer nicht gefeit sein vor Überraschungen und Unwägbarkeiten: „Mesdames et Messieurs, einsteigen! Die Tour de Paris wird gleich starten.“

Karten im Vorverkauf

Karten (20 Euro) gibt es im Vorverkauf in der Fortuna-Kulturfabrik und in der „Bücherstube“ Höchstadt, an der Abendkasse 22 Euro, Vereinsmitglieder 18 Euro unter Kartentelefon 09193/5012834. Der Eintritt für Schüler, Auszubildende und Studenten ist frei. Weitere Infos über das Ensemble im Internet unter pariser-flair.de. red