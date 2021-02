Glückliche Gewinner gab es anlässlich der PS-Monatsauslosung im Februar bei der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach in der Geschäftsstelle Weisendorf . Thomas und Elke Lachermeier, die ihre PS-Lose erst seit einem Dreivierteljahr besitzen, durften sich über den Hauptpreis von 10 000 Euro freuen .

Claudia Lindenberger, Leiterin der Geschäftsstelle Weisendorf , und Kundenberaterin Anja Förster überreichten den Scheck zusammen mit einem Strauß Blumen an Thomas Lachermeier, der sich sehr über die tolle Überraschung gefreut hat. So berichtet es die Sparkasse in einer Pressemitteilung.

Spannend werde es bei der nächsten Sonderauslosung. Am 8. Juni werden zehn Mini Cooper verlost, heißt es weiter. Das PS-Sparen verbinde seit über 50 Jahren das Sparen mit einer Lotterie. Der Preis für ein Los beträgt fünf Euro. Davon werden vier Euro gespart, der Rest geht in die Verlosung. 25 Cent pro verkauftem Los führen die Sparkassen darüber hinaus als so genannten "Zweckertrag" ab und geben ihn für wohltätige Zwecke weiter. Im Jahr 2019 waren dies rund 100 000 Euro, die die Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach an Vereine und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet gespendet hat. red