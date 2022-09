Nach zwei Jahren coronabedingter Pause bereitet die Pfarrgemeinde St. Otto wieder ein Ottofest vor. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, soll es am 25. September stattfinden. Alle Gemeindemitglieder – groß und klein – und alle, die einen Tag in Gemeinschaft verbringen wollen, sind eingeladen. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Otto, Theodor-Heuss-Str. 14. Die Messe wird vom Ottochor mitgestaltet. Zelebrant ist der neue leitende Pfarrer des Seelsorgebereichs, Michael Pflaum. Das Motto „Die Wege des Lebens“ steht als Überschrift über dem Gottesdienst und über dem ganzen Ottofest.

Vielfältiges Programm

Neben einem Mittagessen, das es ab 11.30 Uhr gibt, sowie Kaffee und Kuchen ab 13 Uhr halten die Organisatoren eine Vielzahl von Attraktionen bereit: Am Nachmittag besteht die Gelegenheit, bei einer Kirchenführung das Gotteshaus näher kennenzulernen. In der Kirche sind auch biblische Szenen mit biblischen Erzählfiguren ausgestellt. Die Pfadfinder laden ein zum Stockbrotbacken und der Familienausschuss wird für Kinder ein Angebot machen.

Alternative für schlechtes Wetter

Bei gutem Wetter finden die meisten Veranstaltungen im Freien statt. Bei schlechtem Wetter gibt es ein Alternativprogramm, das im Pfarrzentrum stattfindet. red