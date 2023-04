Das Vokalensemble „Zwölfklang“ lädt zu seinem Osterkonzert ein. Zur Aufführung kommen Werke von Schütz, Mendelssohn-Bartholdy , Reger, Lotti etc. Das Ensemble von 20 ambitionierten Sängerinnen und Sängern singt ohne Instrumentalbegleitung bis zu achtstimmige Kompositionen aller Stilrichtungen – laut Pressemitteilung unverstärkt, klassisch, mit viel Dynamik und Emotion. Die anspruchsvolle Chormusik soll demnach mit ihrer Feierlichkeit, Hoffnung und Freude das Publikum berühren. Das Konzert findet am Freitag, 14. April, um 19 Uhr in der St.-Otto-Kirche in Herzogenaurach statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter zwoelfklang.de. Foto: Zwölfklang