Flatternde Schmetterlinge, bunte Osterhasen , verzierte Ostereier - passend zu Ostern hat das Stadtmuseum Erlangen eine abwechslungsreiche Basteltüte für Kinder ab sechs Jahren zusammengestellt. Da wegen der Corona-Schutzbestimmungen momentan noch keine Aktionen für Kinder im Stadtmuseum möglich sind, gibt es diesen Oster-Bastelspaß zum Mitnehmen: Ab dem morgigen Freitag können die Basteltüten im Museumsgebäude am Martin-Luther-Platz während der Öffnungszeiten (Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 17 Uhr, Donnerstag von 9 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage von 11 bis 17 Uhr) abgeholt werden. Diese Aktion des Erlangener Stadtmuseums kann kostenlos in Anspruch genommen werden und gilt nur, solange der Vorrat an vorbereiteten Basteltüten reicht. Foto: S. Seubold/Stadtmuseum Erlangen