Der Verein „Energiewende ERHlangen“ bietet ab Mittwoch, 16. Februar, im Rahmen des „Wattbewerb ERH“ kostenlose Online-Vorträge zu den Themen Photovoltaik, Batteriespeicher und solarer Mobilität an. Diese finden wie folgt statt: 16. Februar: „Photovoltaik lohnt sich – Strom vom Hausdach – einfach selber machen“, 23. Februar: „Balkonsolaranlagen: Strom vom Balkon – Was bringen sie? Was ist zu beachten?“, 2. März: „ Batteriespeicher für Photovoltaik – Wie sind sie zu dimensionieren? Was dürfen sie kosten?“ 16. März: „Photovoltaik-Strom vom Hausdach – wie plane und errichte ich meine eigene Anlage?“ 23. März: „Pack die Sonne in den Tank – wie schaffe ich meine persönliche Mobilitätswende?“ 6. April: „Photovoltaik lohnt sich – Strom vom Hausdach – einfach selber machen“, 13. April: „Balkonsolaranlagen: Strom vom Balkon – Was bringen sie? Was ist zu beachten?“. Die Vorträge finden jeweils mittwochs um 19.30 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldungen unter http://www.energiewende-erlangen.de. red