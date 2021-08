Autoscooter, Süßwarenstand, Losbuden oder Festzelt : Auch in diesem September wird man solche und ähnliche Vergnügungsangebote vergeblich auf dem Weisendorfer Festplatz suchen. Denn die „Weisendorfer Kerwa“ mit ausgelassener Stimmung, die am kommenden Wochenende stattfinden sollte, wird es auch dieses Jahr nicht geben.

Die beiden Kirchengemeinden wollen aber den Kirchweihsonntag nicht einfach so verstreichen lassen und laden statt eines Kirchweihgottesdienstes im Festzelt am kommenden Sonntag zu einer ökumenischen Wortgottesfeier um 10.30 Uhr in den Schlossgarten ein. Dazu wird eine begrenzte Anzahl an Stühlen und Bänken aufgestellt.

Die Besucher können auch eigene Decken und Campingstühle mitbringen. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in der Mehrzweckhalle abgehalten – in diesem Zusammenhang wird gebeten, FFP2-Masken mitzubringen.