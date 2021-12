Die Volksbanken/Raiffeisenbanken Mittelfranken haben 30 000 Euro an den Landschaftspflegeverband Mittelfranken für die Pflanzung und Pflege von Obstbäumen gespendet.

Das gemeinschaftliche Engagement passe gut zum Grundsatz von Wilhelm Raiffeisen, einem der Gründer der genossenschaftlichen Bewegung in Deutschland, betonte Johannes Hofmann von der VR-Bank: „Was dem Einzelnen nicht möglich, das vermögen viele.“

„Streuobstwiesen sind ein wunderbarer Bestandteil unserer fränkischen Kulturlandschaft und ein wertvoller Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten“, erläutert Karin Klein-Schmidt vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken .

Die offizielle Spendenübergabe fand bei der Regierung von Mittelfranken statt. Der Landschaftspflegeverband für Mittelfranken organisiert nun die Pflanzungen. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden auf Gemeindeflächen in Uttenreuth fünf Obstbäume und in Möhrendorf acht Obstbäume gepflanzt. Außerdem bekommen noch einige alte Obstbäume einen Pflegeschnitt. Die Spende für Möhrendorf und Uttenreuth wurde dazu in Kleinseebach übergeben. red