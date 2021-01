Ein Notarztfahrzeug war am Dienstagvormittag im Welkenbacher Kirchenweg mit Sonderrechten unterwegs zu einem Notfall. Beim Abbiegen in die Kurrstraße geriet das Fahrzeug aufgrund der Straßenglätte ins Rutschen, der Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr steuern und schrammte ein geparktes Auto an. Beide Fahrzeuge bleiben fahrbereit.