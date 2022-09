Ab Mittwoch, 13. September, beginnen die neuen Kurse der Volkshochschule (VHS) Adelsdorf-Hemhofen-Röttenbach. Die VHS bietet zum Beispiel Yoga, Qigong und Tai-Chi an; die drei sind nicht so leicht zu unterscheiden. Wer Entspannung sucht und Stress abbauen möchte, ist deshalb bei Qigong gut aufgehoben. Tai-Chi ist für Menschen geeignet, die ruhige Körperbewegungen ausführen und dabei ihre Gesundheit fördern möchten. Yoga ist genau das Richtige für Menschen, die entspannt ihre Muskeln stärken und gleichzeitig ihre Haltung verbessern wollen. Aufgrund der hohen Nachfrage speziell nach Yoga für Männer findet ab Mittwoch, 14. September, ein weiterer Kurs (A239) mit Petra Wenzeler statt.

Zusätzlich zu den Qigong-, Tai-Chi- und Yogakursen und weiteren Sportangeboten wie Damengymnastik, Seniorengymnastik, Pilates, Wirbelsäulengymnastik und Fitnessgymnastik für Damen findet in Adelsdorf ein Tai-Chi-Schnupperabend statt. Bei den Sprachangeboten können die Teilnehmer zwischen Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch sowie Kinderkursen in Russisch und Englisch wählen. Anmeldungen zu den Kursen können online oder per Mail an vhs@adelsdorf.de erfolgen. red