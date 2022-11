Ein neues Schädelbasiszentrum ist am Uniklinikum Erlangen eingerichtet worden, das nun von der Gesellschaft für Schädelbasischirurgie offiziell zertifiziert wurde.

Erkrankungen der Schädelbasis stellen aufgrund der komplexen Anatomie des Gesichts- beziehungsweise des Hirnschädels und der darin verlaufenden Gefäße, Hirnnerven sowie der angrenzenden Strukturen wie dem Auge, dem Mund-Nasen-Rachenraum und dem Gehirn stets eine Herausforderung dar. Dabei sind die zu behandelnden Erkrankungen sehr heterogen: von Fehlbildungen über Traumata bis hin zu gut- und bösartigen Tumoren.

Eine individualisierte und optimale Therapie ist laut Pressemitteilung des Klinikums nur möglich, wenn in interdisziplinärer Zusammenarbeit alle Ärztinnen und Ärzte der beteiligten Fachbereiche ihre Expertise bündeln. Diese umfassenden Fachkenntnisse und Erfahrungen seien am Uniklinikum Erlangen seit langem unter einem Dach vereint. Am neu zertifizierten Zentrum arbeiten die Experten der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, der Neurochirurgischen Klinik sowie der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik des Uniklinikums Erlangen nun noch enger zusammen. red