Die Partei Die Linke hat am vergangenen Samstag im Redoutensaal unter strengen Schutzmaßnahmen ihren Kreisparteitag abgehalten. Dabei wurde der komplette Kreisvorstand neu gewählt und die finale Wahlkampfleitung festgelegt.

Das Kreissprecherduo besteht weiterhin aus Chemie-Ingenieurin Josephine Taucher und Direktkandidat Lukas Eitel, die jeweils 88 Prozent der Stimmen erhielten. Bei den Stellvertretern rückte Jan Urbanczyk, Notfallsanitäter in Ausbildung, an die Seite von Nina Weißkopf. Das Schatzmeisteramt trat Gabriele Stadlbauer nach 17 Jahren an Stella Prott ab und wurde deren Stellvertreterin. Der Vorstand wird mit den Beisitzern Alina Baldauf und Nicolas Bischoff vervollständigt. Für die Wahlkampfleitung wurde je ein Duo für die Stadt und den Landkreis gebildet.

Josephine Taucher kommentierte die Wahl so: "Vieles am Vorstand ist gleichgeblieben, aber es gibt auch frische Impulse. Das ist genau die richtige Stimmung, die wir vor der Bundestagswahl im September brauchen. Wir sind weiterhin mit mehr Frauen als Männern überquotiert - selten in der heutigen politischen Landschaft. Wir gehen gestärkt in dieses Wahljahr. Für uns ist es besonders wichtig, dass wir unser gutes Mitgliederwachstum fortsetzen und noch verstärken. Gemeinsam können wir an der Politik in diesem Land etwas verändern!" red