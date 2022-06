Aufgrund der geringen Nachfrage und gemäß den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung wurden die Öffnungszeiten im Impfzentrum Erlangen /Erlangen-Höchstadt und in der Impfstelle im Einkaufszentrum Erlanger Arcaden angepasst.

Das Impfzentrum (Sedanstraße 1) hat Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder von fünf bis elf Jahren werden mittwochs von 13 bis 17 Uhr in einer eigenen Impfkabine im Hauptimpfzentrum in der Sedanstraße geimpft. Termine dafür sind im Internet unter impfzentren.bayern vereinbar. Im „Impf-Shop“ in den Arcaden besteht donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 20 Uhr die Möglichkeit einer Impfung ohne Terminvereinbarung.

Zusätzlich finden weiterhin Sonderaktionen im Stadtgebiet beziehungsweise im Landkreis Erlangen-Höchstadt statt. Die Termine sind ohne Anmeldung offen für alle ab zwölf Jahren: Montag, 27. Juni, Kulturscheune Mühlhausen, Marktplatz 4, 12 bis 18 Uhr; Mittwoch, 29. Juni, Impfstelle Herzogenaurach, Hintere Gasse 22 a, 9:30 bis 17 Uhr; Donnerstag, 30. Juni, und Freitag, 1. Juli, Erlangen Arcaden, Nürnberger Straße 7, 10 bis 20 Uhr.

In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der 24. Kalenderwoche 478 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 345 Impfungen auf das Impfzentrum und seine Außenstellen sowie auf Sonderaktionen. 133 Impfungen wurden bei niedergelassenen Ärzten vorgenommen. Somit wurden seit Beginn (Ende 2020) 568.450 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 202.020 Personen die Zweitimpfung erhalten, 160.595 Personen haben eine Auffrischungsimpfung. Das Telefonteam ist unter 09131/86-6500 von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr erreichbar. red