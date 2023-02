Innerhalb weniger Stunden sind am vergangenen Mittwoch in Herzogenaurach vier neue Flutlichtmasten mit LED-Strahlern montiert und in Betrieb genommen worden. Sie beleuchten nun den B-Platz des ASV Herzogenaurach . Die Fußball-Mädchenmannschaft kam in den Genuss, als erste unter dem neuen Flutlicht zu trainieren.

Laut Pressemitteilung des Vereins waren die alten Masten in die Jahre gekommen. Deshalb wurden bei der Firma Lichtzentrum GmbH die neuen Flutlichtmasten und LED-Strahler bestellt. Die Stadt Herzogenaurach , der Bayerische Landessportverband (BLSV) und die Bafa bezuschussen den Kauf. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das Vereinsgelände zu modernisieren“, sagte Rainer Gelzleichter, Zweiter Vorsitzender des ASV Herzogenaurach . „Unser Kassier Wolfgang Schroff hat sich um die Bezuschussung gekümmert und so konnten wir einen Schritt in die richtige Richtung machen. So schonen wir die Umwelt mit energiesparender Technologie und sparen auch noch Geld ein, das wir an anderer Stelle wieder investieren können.“

Neue Optik für den Eingangsbereich

Die Flutlichter sind nicht das einzige Neue auf dem Vereinsgelände. Wer demnächst zu Spielen der Fußballmannschaften oder der Herzo Rhinos kommt, läuft durch einen neu gestalteten Torbogen auf das Vereinsgelände. In Weiß prangt der Schriftzug „ASV Herzogenaurach “ mit dem ASV-Vereinslogo und dem der Herzo Rhinos auf rotem Hintergrund.

Der Schriftzug „Auf Wiedersehen“ ist beim Verlassen des Geländes zu sehen. „Uns ist es wichtig, dass unser Verein schon von weitem auch mit unseren Vereinsfarben und den Logos als solcher erkennbar ist“, erklärt Sascha Kreutzer, Vorsitzender. „Außerdem sind wir konsequent dabei, unser Vereinsgelände in Schuss zu halten und für unsere Mitglieder gute Trainingsbedingungen zu schaffen.

Einmal im Jahr, kurz vor der Freiluftsaison, sind auch wieder viele helfende Hände gefragt. Am Samstag, 11. März, findet von 9 bis 13 Uhr der „Tag des Engagements“ statt: Das Vereinsgelände soll mit vereinten Kräften aus dem Winterschlaf geweckt werden. Es gibt Kaffee und Snacks und ab Mittag wird für die Helfer der Grill angeschmissen.

Wahlen im März

Zudem steht am Freitag, 17. März, ab 19 Uhr die Mitgliederversammlung im Vereinsheim, Am Weihersbach 4, an. Dabei werden auch die Neuwahlen des Vorstandes und des Kassiers stattfinden. Zudem werden die teilnehmenden Mitglieder auch über das vergangene Sportjahr und allgemeine Vereinsthemen informiert. Es soll außerdem einen Ausblick auf das kommende Sportjahr geben. red